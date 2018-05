Nachruf: Den Wandel gestaltet und geprägt

Erkelenz Der ehemalige Landrat Karl Gruber ist am Sonntag gestorben. Der Grundschulrektor, CDU-Politiker und bis 2004 Chef der Heinsberger Kreisverwaltung war bei den Menschen beliebt.

Kreis Heinsberg (RP) Karl Gruber, der letzte ehrenamtliche und erste hauptamtliche Landrat des Kreises Heinsberg, ist tot. Wie aus seinem persönlichen Umfeld in der Kreisverwaltung zu erfahren war, starb Gruber am Sonntag im Alter von 75 Jahren. Gruber, den die Menschen im Kreis Heinsberg als geerdete, humorvolle und gleichzeitig natürliche Respektsperson gekannt haben, ist eine der prägenden politischen Gestalten in der Zeit von 1971 bis 2004 gewesen.