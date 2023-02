“Decarb Factory“ Unternehmen planen in der Region klimaneutrale Fabrik

Kreis Heinsberg · Das Projekt, an dem unter anderem auch Siemens mit seinem Standort in Wegberg beteiligt ist, soll in diesem Monat anlaufen. Gefördert wird es durch die Landesregierung und die Vereinigten Arabischen Emirate.

08.02.2023, 18:18 Uhr

Auf der Teststrecke in Wildenrath probiert Siemens verschiedenste Züge und Straßenbahnen aus. Foto: dpa/Roland Weihrauch