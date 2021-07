Weiterbildung im Kreis Heinsberg : Das ist das Herbstprogramm der VHS

Erkelenzer Land Die Anmeldungen für das vielseitige Kursprogramm der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg sind für die Interessenten ab sofort möglich.

Auf die starken Einschränkungen, welche die Corona-Pandemie für Präsenzkurse mit sich brachte, hatte die Volkshochschule bereits mit einer starken Ausweitung des online-Angebots reagiert. Mehr als 200 Kurse und Vorträge konnten so stattfinden. In vielen Bereichen stieß dieses Angebot auf so große Resonanz, dass sich digital erweiterte Lernformen auch im neuen Programm wiederfinden lassen. Im Bereich der elf angebotenen Fremdsprachen kann man wählen zwischen reinen Online-Kursen, Präsenzkursen und so genannten Flexi-Kursen, bei denen die Teilnehmenden im Rahmen eines Kurses selbst über die Art des Unterrichts entscheiden können. Für Senioren und Menschen, die sich in der digitalen Welt besser auskennen wollen, bietet die VHS passgenaue Kurse an, um souverän mit Smartphone und Co. umzugehen. Auch die beliebte Reihe vhs.wissen.live wurde ausgeweitet. Als Livestreams sind dort Vorträge weltberühmter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie Niall Ferguson und Aleida Assmann zu aktuellen Themen zu hören. Im Anschluss an einen Vortrag besteht immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die VHS bietet auch in diesem Herbst vertiefte Angebote zu Schwerpunktthemen an. Im Bereich „Nachhaltigkeit“ können dabei Interessierte mit der Klimaschutzmanagerin des Kreises Heinsberg über den Klimaschutz im Kreis Heinsberg diskutieren oder erfahren von den Eckert-Brüdern Möglichkeiten, wie man innerhalb von 35 Tagen ein klimafreundliches Leben führen kann.