CSD in Übach-Palenberg Dritte Auflage bietet bunte Unterhaltung und Information

Zum ersten Mal wurde die Community gebeten, bei der Suche nach einem passenden CSD-Motto zu unterstützen. Sicherlich spielte bei dem ausgewählten Motto auch die anstehende Fußball-EM der Männer in Deutschland eine Rolle, aber es steckt weitaus mehr dahinter. Nicht nur im (Herren-)Fußball wird es Zeit, dass die Vielfalt einen festen Platz bekommt und sich Spieler zu ihrer sexuellen Orientierung bekennen können. Der Frauenfußball, so schreibt es der Verein, scheine hier schon etwas weiter zu sein. „Egal ob es um Transpersonen im Profisport, Eltern- und Kinderrechte in Regenbogenfamilien, oder schlicht um die körperliche Unversehrtheit queerer Menschen geht – es gibt unzählige Lebensbereiche und Themen, bei denen es für uns ganz klar heißen muss: Wir bleiben am Ball: Vielfalt gewinnt!“, heißt es in der Einladung.