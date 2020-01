Mitteilung der Kreisverwaltung Heinsberg : Coronavirus: Kreis Heinsberg sieht keinen Grund zur Sorge

Kreis Heinsberg Keinen Grund zur Sorge sieht die Kreisverwaltung Heinsberg beim Thema Coronavirus. Amtsärztin Heidrun Schößler gibt Tipps.

„Gesundheitsamt, Ärzteschaft und Krankenhäuser im Kreis Heinsberg sind für einen eventuellen Krankheitsfall gut gerüstet und halten vorsorglich entsprechende Ablaufpläne bereit. Das Risiko für eine Erkrankung im Kreis Heinsberg durch das neuartige Coronavirus wird derzeit als sehr gering eingeschätzt“, sagt Amtsärztin Heidrun Schößler. Denn alle bisher Erkrankten hätten sich, so erklärt Heidrun Schößler weiter, zuvor in einem Risikogebiet in China aufgehalten oder direkten Kontakt zu anderen Kranken gehabt.