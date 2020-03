Coronakrise im Kreis Heinsberg : Landrat Pusch schreibt Brief an Regierung von China

Landrat Pusch schreibt Brief an Regierung von China

Landrat Stephan Pusch schrieb einen Brief an China. Foto: dpa/Jonas Güttler

Kreis Heinsberg Das Schreiben ist unter anderem an Staatspräsident Xi Jinping adressiert. Darin bittet Pusch um Hilfe und schlägt eine Städtepartnerschaft zwischen Heinsberg und Wuhan vor - in der Phase des „Wiederaufbaus“.

Der offene Brief des Heinsberger Landrats Stephan Pusch (CDU) ist am Montagmorgen veröffentlicht worden. Darin stellt Pusch sich zunächst vor und erklärt, was der Kreis Heinsberg ist: „Wir sind einer der ersten Kreise in Deutschland, der das Auftreten einer Corona-Infektion vermelden musste.“ Und er führt aus: „Sie werden sich sicher fragen, wie ein im politischen System der Bundesrepublik Deutschland relativ unbedeutender Mensch wie ein Landrat dazu kommt, sich an die Staatsführung der Volksrepublik China zu wenden.“