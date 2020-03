Laborkapazitäten für Testauswertung gefragt : Kreis Heinsberg bittet in der Corona-Krise Bundeswehr um Hilfe

Kreis Heinsberg Damit die Fallzahlen verlässlich bleiben, wird mit dem Entlassmanagement begonnen. Der Kreis Heinsberg möchte auf Laborkapazitäten der Bundeswehr zugreifen.

Am Freitagmittag (13. März) meldete der Krisenstab 553 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis Heinsberg. Damit diese Zahl eine Aussage über die tatsächliche Lage geben kann, beginnt der Kreis Heinsberg mit dem Entlassmanagement: Infizierte Personen, die sich nach einem positiven Testbefund bis jetzt 14 Tage in Quarantäne befunden haben, werden vom Gesundheitsamt des Kreises Heinsberg erneut kontaktiert und nach mindestens drei Tagen Beschwerdefreiheit zu einem Kontrollabstrich in einer der zentralen Stellen zur Probenentnahme in Gangelt und Erkelenz gebeten. Um diese zahlreichen Tests vornehmen zu können, sind weitere Testzentren zur Probenentnahme in Planung.