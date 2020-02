Mindestens fünf Fälle in NRW : Corona-Testergebnis von 65 Kindern aus Gangelt erwartet

Gangelt Nach den mindestens fünf bestätigten Coronavirus-Fällen in NRW suchen die Behörden nun nach möglichen weiteren Infizierten, darunter 300 Teilnehmer einer Karnevalsveranstaltung. Die Testergebnisse von 65 Kindergartenkindern werden am Donnerstag erwartet.

In Gangelt im Kreis Heinsberg sind die rund 300 Besucher einer Karnevalsveranstaltung aufgerufen, sich bei den Behörden zu melden. Alle Besucher und ihre Familien müssten für 14 Tage in häusliche Quarantäne gehen, teilte das NRW-Gesundheitsministerium in der Nacht zum Donnerstag mit. Die Kappensitzung in Langbroich-Harzelt fand am 15. Februar statt. In Mönchengladbach läuft am Krankenhaus Maria Hilf die Suche nach Menschen, die Kontakt zu einem mit dem Coronavirus infizierten Arzt hatten.