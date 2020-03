Coronavirus in NRW : Das müssen Sie über die Quarantäne wissen

Foto: Christoph Schroeter 9 Bilder So funktioniert der Test auf Corona-Viren an der Uni Düsseldorf.

Düsseldorf Wer ungeschützt Kontakt mit einem Coronavirus-Patienten hatte, soll zur Sicherheit 14 Tage zu Hause bleiben. Bei Ärzten und Pflegern funktioniert das nicht.

Die erste Rebellion kam aus Aachen. Die Stadt und das dortige Universitätsklinikum teilten am Dienstag mit, dass man die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) für das medizinische Personal nicht mehr umsetzen werden. Im Zuge der Coronavirus-Epidemie rät Deutschlands oberste Infektionsschutzbehörde Ärzten und Pflegern dazu, nach direktem ungeschütztem Kontakt mit einem Infizierten 14 Tage zu Hause in Quarantäne zu bleiben. Eine Richtlinie, die dem Schutz des Personals dienen soll, jedoch das Gesundheitssystem in diesen Tagen ins Wanken bringt.

In Aachen war bei einer Pflegekraft auf der Frühgeborenenstation das Virus nachgewiesen worden. Laut RKI-Regelung hätten dort 45 Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt werden müssen. Damit wäre die Arbeit auf der Intensivstation der Universitätsklinik zum Erliegen kommen, hatte die Klinik betont. Ähnlich äußerte sich nun der Kreis Heinsberg, der besonders von der Epidemie betroffen ist. Dort schickt man medizinisches Personal, das in Kontakt mit Coronavirus-Infizierten war, nicht mehr automatisch in Quarantäne. Ansonsten würde nach und nach immer mehr medizinisches Personal nicht mehr arbeiten dürfe, sagte Landrat Stephan Pusch am Mittwoch in einem Facebook-Video. „Das heißt also Arztpraxen, Kliniken haben massiv Probleme, den Betrieb aufrecht zu erhalten.“ Jetzt dürften Betroffene unter Einhaltung strenger Schutzvorschriften weiterarbeiten.

Foto: dpa/Arne Dedert Infos Symptome und Test - so erkennt man das Coronavirus.

Das RKI teilt bei der sogenannten Kontaktpersonennachverfolgung die Betroffenen in drei Kategorien ein. Kategorie eins ist beispielsweise der Krankenpfleger, der 15 Minuten lang direkten Kontakt mit einem Infizierten hatte und dabei weitgehend ohne Mundschutz oder dergleichen gearbeitet hat. Er sollte laut dem RKI 14 Tage – die maximale Inkubationszeit – in Quarantäne. Kategorie zwei wären die Kollegen des Pflegers. Ihnen wird lediglich nahegelegt, sich nach Hause zu begeben. Vielmehr sollten sie regelmäßig bei sich selbst auf Symptome achten („Selbstmonitoring“) und den Kontakt mit anderen vermeiden. Wer mit voller Schutzmontur arbeitet, fällt in Kategorie drei. Hier bedarf es kaum besonderer Maßnahmen nach einem Kontakt mit einem Infizierten.

Mediziner und das Pflegepersonal suchen nach Handreichungen, an denen sie sich orientieren können. Denn obwohl das Gesundheitssystem vorbereitet sein sollte, wie es NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann betonte, ist die derzeitige Lage für die Hausarztpraxen und Kliniken belastend. Allerdings sind die RKI-Richtlinien nicht bindend. Am Ende entscheidet stets das jeweilige Gesundheitsamt. Der Berliner Virologe Christian Drosten mahnte zu „pragmatischen Lösungen“.

Foto: dpa/Bernd Thissen Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus.

Gerhard Baum, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft, sagt: „Wir sehen die Empfehlungen des RKI als maßgebliche Handlungsempfehlung an. Einzelfälle und gesonderte Situationen sind vor Ort zwischen den Gesundheitsversorgern und den Behörden abzustimmen.“ Die Partner vor Ort könnten dann gemeinsam zur Einschätzung kommen, dass situationsbezogen eine Sonderregelung sinnvoll sei. „Das gilt auch für das Erfordernis von Quarantänemaßnahmen des Krankenhauspersonals. Die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherung muss dabei abgewogen werden.“

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Nordrhein und das Hermann-Josef-Krankenhaus Erkelenz errichteten am Mittwoch die von Landrat Pusch angekündigte neue Anlaufstelle für Menschen aus dem Kreis Heinsberg, bei denen eine mögliche Infektion mit dem Virus abgeklärt werden muss. „Außergewöhnliche Situationen bedürfen außergewöhnlicher Maßnahmen“, erklärte Frank Bergmann, Vorstandsvorsitzender der KV Nordrhein. „Die Situation im Kreis Heinsberg erfordert zusätzliche Kapazitäten zur Versorgung von Patienten, bei denen der Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus besteht. Mit der neuen Einrichtung können wir diese Patienten nicht nur adäquat medizinisch betreuen, sondern auch verhindern, dass sie in die stark frequentierten Praxen der Niedergelassenen oder in die Ambulanzen der Kliniken vor Ort gehen.“