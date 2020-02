Sechs Infizierte : Das ist die aktuelle Coronavirus-Lage in NRW

Foto: dpa/Jonas Güttler 13 Bilder Kreis Heinsberg am Tag nach dem Corona-Fall.

Gangelt/Düsseldorf Mittlerweile stehen in Gangelt hunderte Menschen unter Quarantäne. Die Anzahl der infizierten Personen in Nordrhein-Westfalen ist auf sechs gestiegen. Ein Überblick.

Laut dem NRW-Gesundheitsministerium ist nun klar: Es gibt sechs bestätigte Corona-Fälle in NRW. Infiziert sind ein 47-jähriger Mann aus Gangelt im Kreis Heinsberg und seine 46 Jahre alte Frau, die derzeit in der Uniklinik Düsseldorf behandelt werden. Bestätigt wurde der Coronavirus-Verdacht außerdem bei einer Mitarbeiterin des 47-Jährigen und bei deren Lebensgefährten. Hinzu kommen ein Soldat, der in Köln-Wahn stationiert war, sowie ein Arzt, der in den Kliniken Maria Hilf in Mönchengladbach arbeitet. Alle Infizierten hatten Kontakt zu dem schwer erkrankten 47-Jährigen.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sagte, dass er davon ausgehe, dass der 47-Jährige der erste Infizierte in der aktuellen Kette sei. Beim wem er sich wiederum angesteckt habe, sei aber noch unklar.

Foto: dpa/Bernd Thissen Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus.

Im Fokus des Kreises Heinsberg steht demnach eine Kappensitzung vom 15. Februar in Gangelt-Langbroich. Der bereits infizierte 47-Jährige hatte an der Veranstaltung teilgenommen und möglicherweise andere Besucher angesteckt. Der Krisenstab versucht nun, alle rund 300 Besucher der Kappensitzung zu erfassen. „Diese sowie deren Partner und gegebenenfalls Kinder und andere Mitbewohner müssen für 14 Tage in häuslicher Quarantäne verbleiben“, teilte der Krisenstab mit.

Bislang hat sich bereits mehr als die Hälfte der Karnevalsgäste bei den Behörden gemeldet. Alle übrigen Besucher werden gebeten, sich per E-Mail beim Kreis Heinsberg unter infektionsschutz@kreis-heinsberg.de zu melden und Angaben zu Name, Adresse, Rufnummer, Geburtsdatum und Hausarzt zu machen. Alternativ können Besucher ein Meldeformular nutzen.

Foto: dpa/Arne Dedert Infos Symptome und Test - so erkennt man das Coronavirus.

Landrat Stephan Pusch nahm in einer Videonachricht das infizierte Ehepaar in Schutz: „Sie verdienen unser Mitgefühl, nicht Vorwürfe“, sagte der CDU-Politiker mit Blick auf Social-Media-Diskussionen. Der Zustand des Ehepaares, das auf eine Isolierstation gebracht wurde, ist unverändert. Beide leiden an einer Lungenentzündung. Der Zustand des 47-Jährigen ist weiterhin ernst.

Die infizierte Frau aus Gangelt arbeitet als Erzieherin in einer Kindertageseinrichtung. Zu ihren Kontaktpersonen zählen neben den zwei Kindern des Paares, die bislang keine Symptome zeigen, die rund 65 Kinder der Kita. Die Kinder werden derzeit getestet. Je nach Ergebnis wollen die Behörden entscheiden, ob für weitere Personenkreise häusliche Quarantäne angeordnet wird.

Der ebenfalls mit dem Coronavirus infizierte Klinikarzt hatte an seinem Arbeitsplatz in Mönchengladbach nach seiner Ansteckung Kontakt zu zwölf Patienten. Wie viele Mitarbeiter mit ihm Kontakt hatten, werde derzeit noch ermittelt, sagte ein Kliniksprecher am Donnerstag.

Mediziner raten derweil Menschenansammlungen zu vermeiden. Zahlreiche Organisatoren haben auf die neuesten Entwicklungen bereits reagiert und Veranstaltungen abgesagt oder eingeschränkt. Welche Veranstaltungen betroffen sind, lesen Sie hier.