Situation im Erkelenzer Land : SPD stellt Anfrage zu Saisonarbeitern

Erkelenzer Land Die Sozialdemokraten lenken den Fokus auf die Situation von Erntehelfern in der Corona-Pandemie. Sie sorgen sich um die Arbeits- und Hygienesituation der Arbeiter und wollen wissen, ob der Kreis diese im Blick habe.

Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW und das Landesgesundheitsministerium hatten Anfang Mai eine Handlungshilfe zum Schutz vor Ansteckung mit dem Coronavirus bei der Saisonarbeit in der Landwirtschaft aufgesetzt. Darin sind Regelungen definiert, die sich auf die Einreise, das Ankommen, die Unterbringung und das Arbeitsumfeld beziehen. Weiterhin gibt das Landesarbeitsministerium Empfehlungen zum Schutz vor Ansteckung mit dem Coronavirus in Sammelunterkünften und bei gemeinschaftlicher Unterbringung.

Die SPD-Fraktion im Kreistag Heinsberg verweist in ihrem Antrag auf das Gesundheitsamt des Rhein-Kreises Neuss, das in einer Abfrage bei allen Landwirten die Zahl der Erntehelfer und das angewandte Hygienekonzept ermittelt habe. Außerdem erwäge Neuss, flächendeckende Corona-Tests an allen Höfen in seinem Zuständigkeitsbereich durchzuführen.