Corona-Zahlen : Kreis Heinsberg weist höchste NRW-Inzidenz auf

Nirgendwo in NRW gibt es derzeit pro 100.000 Einwohner mehr positive Corona-Tests als im Kreis Heinsberg. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Kreis Heinsberg Der Kreis, in dem im Februar 2020 die erste Corona-Infektion festgestellt wurde, hat aktuell die höchsten Fallzahlen im Land. Der Heinsberger Wert ist fast doppelt so hoch wie der NRW-Schnitt.

Vielerorts sinkt derzeit die Sieben-Tage-Inzidenz – nicht so im Kreis Heinsberg. Dort, wo im Frühjahr 2020 der erste Corona-Fall in Nordrhein-Westfalen nachgewiesen wurde, ist die Inzidenz seit Tagen auf einem konstant hohen Niveau. 882 betrug sie am Montag. Das ist derzeit der höchste Wert im ganzen Bundesland.