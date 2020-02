Bürgermeister von Gangelt : „Es wird sich so langsam wieder normalisieren“

Foto: dpa/Jonas Güttler 13 Bilder Kreis Heinsberg am Tag nach dem Corona-Fall.

Köln In Gangelt sind die Folgen der bekannt gewordenen Corona-Fälle spürbar: Schulen und Kindergärten sind geschlossen, Verwaltungsgebäude zugesperrt, und in den Amtsgerichten sind vorerst alle Sitzungen abgesagt.

Nach den Coronavirus-Infektionen im Kreis Heinsberg ist das öffentliche Leben in der Region massiv eingeschränkt. Besonders betroffen ist Gangelt, ein 12.500-Einwohner-Ort an der deutsch-niederländischen Grenze nördlich von Aachen. „Die Gemeinde Gangelt kristallisiert sich derzeit als Schwerpunkt der Covid-19-Infektionen im Kreis Heinsberg heraus“, teilten die Behörden am Mittwochabend mit. Tatsächlich zeigten die Isolierung und häusliche Quarantäne möglicher Kontaktpersonen des infizierten Ehepaars deutliche Auswirkungen im Ort - auch im Rathaus.

In der Gemeindeverwaltung und im Bauhof fehlen Mitarbeiter, auch zwei Löschgruppen der örtlichen Feuerwehr sind betroffen, wie Gangelts Bürgermeister Bernhard Tholen am Donnerstag dem WDR sagte. Nach dem ersten Schock vom Mittwoch sei es unterdessen „sehr ruhig im Ort“. „Ich glaube, die Menschen nehmen es gelassen“, sagte der langjährige Gemeindechef.

So hätten die Hamsterkäufe in Gangelter Geschäften „ein wenig nachgelassen“. „Ich glaube, es wird sich so langsam wieder normalisieren.“ Viele Menschen leisteten Tholen zufolge auch der Vorgabe Folge, möglichst zu Hause zu bleiben. „Alle Veranstaltungen der Vereine sind abgesagt.“

Auch für eine Reihe von Karnevalsbegeisterten hat das böse Coronavirus-Erwachen vom Aschermittwoch im Nachhinein Konsequenzen - nämlich für die rund 300 Besucher der Kappensitzung im Gangelter Ortsteil Langbroich-Harzelt am 15. Februar. An dieser Karnevalsveranstaltung nahm auch der erkrankte Ehemann teil. Sämtliche Sitzungsbesucher sollen nun ebenfalls in häuslicher Quarantäne bleiben.

Ausdrücklich nahm der Bürgermeister das infizierte Ehepaar aus Gangelt vor Vorwürfen in sozialen Netzwerken in Schutz. Der Mann und die als Kindergärtnerin tätige Frau seien schließlich nicht die Auslöser der Infektionen, betonte Tholen. Vielmehr seien sie selbst von jemand anderem infiziert worden.

(mba/AFP)