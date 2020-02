Gruppenansammlungen meiden : Corona-Update: Das rät das Kreisgesundheitsamt

Kreis Heinsberg Vorsichtshalber sollen Menschen im Kreis Heinsberg Gruppenansammlungen und öffentliche Veranstaltungen meiden.

Inzwischen ist bestätigt, dass auch die Ehefrau des infizierten Patienten, der im Erkelenzer Krankenhaus behandelt worden war, am Coronavirus erkrankt ist. Sie ist als Kindergärtnerin in Breberen tätig. Die betroffene Kindertagesstätte bleibt vorerst für 14 Tage geschlossen, alle Betroffenen werden entsprechend informiert. Derzeit ermitteln die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes alle Kontaktpersonen der infizierten Patienten, informieren diese und erkundigen sich nach ihrem Gesundheitszustand. Ein erkranktes Kind dieses Kindergartens ist, wie seine Eltern, nicht mit dem Coronavirus angesteckt worden. Dieses Kind hatte Kontakt zu der infizierten Erzieherin.

Aus gegebenem Anlass bittet das Kreis-Gesundheitsamt vor allem Personen, die die Kappensitzung in Langbroich besucht haben, sich bei grippeähnlichen Beschwerden telefonisch mit ihrem Hausarzt oder dem Kreis-Gesundheitsamt in Kontakt zu setzen. Der erkrankte Ehemann hatte diese Sitzung besucht, jedoch anderweitig nicht am Karnevalsgeschehen oder gar Straßenkarneval teilgenommen. Entwarnung spricht der Krisenstab zum aktuellen Zeitpunkt für die Niederlande aus. Hier hatte das erkrankte Ehepaar zuletzt noch einen Kurzurlaub verbracht. Dieser Zeitpunkt liege allerdings ausreichend vor Beginn der Symptomatiken, so dass eine Ansteckung ausgeschlossen werden könne.