Pandemie-Bekämpfung in Erkelenz : Corona-Testmobil fährt ab Montag in Erkelenzer Dörfer

Erkelenz Ein besonderer Service für die Bürger ist es, dass das fahrzeug an täglich wechselnden Standorten Halt macht. So werden auf abgelegene Ortschaften besser angebunden.

Die Stationen und Öffnungszeiten des Mobils: Montag in Venrath, 16 bis 19 Uhr, Bushaltestelle an der Kuckumer Straße; Dienstag in Keyenberg (neu), 16 bis 19 Uhr, an der Anlage im Bereich des Festzeltes; Mittwoch im Oerather Mühlenfeld, 16 bis 19 Uhr, Mühlenplatz/Xantener Allee; Donnerstag in Kückhoven, 16 bis 19 Uhr, Servatiusstraße am Parkplatz neben der Kirche; Freitag in Granterath, 16 bis 19 Uhr, am Parkplatz neben der Kirche; Samstag in Gerderath, 14 bis 17 Uhr, Christophorusstraße am Bürgersaal.