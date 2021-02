Erkelenzer Land : Corona-Statistik – Inzidenzwert sinkt auf 66,5

Eine medizinische Mitarbeiterin hält in einem Covid-19-Testcenter die Probe von einem Rachenabstrich in den Händen. Foto: dpa/Matthias Balk

Erkelenzer Land Die Lage entspannt sich auch im Kreis Heinsberg, allerdings wurde dem Kreis aus Wegberg am Wochenende ein weiterer Todesfall gemeldet.

316 Menschen sind in den vier Städten des nördlichen Kreises Heinsberg aktuell (Stand: 8. Februar, 9 Uhr) positiv auf das Coronavirus getestet, 118 in Hückelhoven, 99 in Erkelenz, 68 in Wegberg und 31 in Wassenberg.