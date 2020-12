Erkelenzer Land : Corona: Sinkende Zahlen wegen Feiertagen

Erkelenzer Land Die Zahlen sind trügerisch: Im Vergleich zum Vortag kamen gerade mal 25 neue Erkrankungen hinzu, aktuell gibt es 330 Corona-Fälle. Doch Fachleute vermuten, dass dies nur deshalb so ist, weil weniger getestet wird.

(cpas) In den vier Städten des nördlichen Kreises Heinsberg gab es am Dienstag (Stand: 9 Uhr) 330 aktuelle Corona-Fälle – 119 in Erkelenz, 81 in Hückelhoven, 79 in Wegberg und 51 in Wassenberg. Wie das Gesundheitsamt mitteilte, gelten im Vergleich zum Vortag nun 60 Menschen mehr als genesen, 25 neue Fälle kamen hinzu. Die Zahl der Corona-Toten im Kreis ist nach einem Todesfall in Erkelenz auf 169 gestiegen.