Corona-Pandemie : Kreis bleibt Status der Modellkommune verwehrt

Erkelenzer Land Das Infektionsgeschehen in der Region bleibt stabil. Dass Heinsberg nicht Modellkommune wird, ist für Landrat Stephan Pusch verschmerzbar.

Der Kreis Heinsberg zählt nicht zu den 14 sogenannten Modellkommunen, in denen in Nordrhein-Westfalen ab dem 19. beziehungsweise 26. April Corona-Lockerungen getestet werden sollen. Der Kreis hatte sich, wie viele andere Kommunen, dafür beworben. In Anbetracht der aktuellen Corona-Entwicklung kann Landrat Stephan Pusch mit dieser Entscheidung aber gut leben, wie er unserer Redaktion sagt: „Ich bin nicht enttäuscht. Das wird sowieso nicht der Modellversuch werden, den wir uns erhofft hatten.“

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart hatte am Freitag erklärt, in den Modellkommunen, zu denen auch Mönchengladbach und Krefeld zählen, sollen im Einklang mit einer flächendeckenden Schnelltest-Strategie Lockerungen wie die Öffnung der Außengastronomie erlaubt werden – allerdings „nur in einem räumlich begrenzten Rahmen“, so der Minister. Stephan Pusch sagt dazu: „Das heißt für mich, dass man sich ein paar Stellen herauspickt, an denen geöffnet werden kann. Das halte ich für einen Flächenkreis wie Heinsberg für schwer umsetzbar.“

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Heinsberg ist wieder leicht gesunken. Sie lag am Freitag (Stand: 9 Uhr) bei 87,7 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, am Vortag betrug sie noch 92,3. Der erwartete Anstieg nach den Osterfeiertagen bleibt damit bislang aus – die NRW-weite Inzidenz lag am Freitag bei 108,6. In den vier Städten des nördlichen Kreises Heinsberg gibt es aktuell 350 Corona-Fälle – 119 in Erkelenz, 114 in Hückelhoven, 77 in Wegberg und 40 in Wassenberg. Seit Beginn der Pandemie sind im Kreis Heinsberg 379 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.