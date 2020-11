Ab Montag : Kreis Heinsberg verschärft Quarantäne-Regeln

Erkelenzer Land Die Corona-Lage im Kreis Heinsberg bleibt angespannt. Weil das Gesundheitsamt stark ausgelastet ist, müssen sich Menschen, die mit Symptomen getestet werden, ab Montag eigenständig isolieren.

(cpas) Wer im Kreis Heinsberg aufgrund von Krankheitssymptomen auf das Coronavirus getestet wird, muss sich ab jetzt unverzüglich in häusliche Quarantäne begeben. Das geht aus einer ab Montag gültigen Allgemeinverfügung hervor, die der Kreis erlassen hat.

Die Quarantänepflicht gilt so lange, bis ein negatives Testergebnis vorliegt. Positiv Getestete müssen ab dem Zeitpunkt des Testes 14 Tage in Quarantäne bleiben, wenn dann keine Krankheitssymptome vorliegen oder auftreten. Hat eine Person weiterhin Symptome, verlängert sich die Quarantäne, bis über einen Zeitraum von 48 Stunden uneingeschränkt keine Symptome mehr auftreten. Haushaltsangehörige müssen ab dem gleichen Zeitpunkt ebenfalls für 14 Tage in Quarantäne – daran ändert auch ein negatives Testergebnis nichts.