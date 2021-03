"Schwere Komplikationen" : Kreis Heinsberg setzt Astrazeneca-Impfung teilweise aus

Kreis Heinsberg Frauen unter 55 werden im Kreis Heinsberg nur noch mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer geimpft. Zuvor hatte es bei mindestens einer Frau schwere Komplikationen gegeben.

Nachdem es bei einer Frau aus dem Kreis Heinsberg sowie zwei weiteren Frauen aus dem Kreis Euskirchen zu schweren Komplikationen nach einer Impfung mit dem Astrazeneca-Impfstoff gekommen ist, hat der Kreis Heinsberg mit sofortiger Wirkung alle Astrazeneca-Impfungen an Frauen unter 55 Jahren gestoppt.

Dies habe das Gesundheitsamt des Kreises in Abstimmung mit dem Krisenstab und der ärztlichen Leitung des Impfzentrums in Erkelenz entschieden, teilte die Kreisverwaltung am Dienstag mit.