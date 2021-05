Erkelenzer Land : Corona – Inzidenz verharrt bei Wert von 127,2

Ein zweijähriges Kind spielt im Wohnzimmer, während seine Mutter zu Hause im Homeoffice arbeitet. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Erkelenzer Land Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Freitag, 7. Mai 2021, so hoch wie am Vortag bei 127,2 pro 100.000 Einwohner. Das meldet jetzt das Kreisgesundheitsamt Heinsberg.

Seit dem 25. Februar vergangenen Jahres gibt es 11.325 bestätigte Coronafälle im Kreis Heinsberg. Aktuell gelten 1002 Personen als noch nicht genesen. Das meldet jetzt das Gesundheitsamt des Kreises Heinsberg.

Die Zahl der Verstorbenen liegt bei 361. Aufgrund der Bereinigung doppelter Daten hat sich die Zahl insgesamt um 1 reduziert. Die Inzidenz liegt bei 127,2.

Die Verteilung auf die Städte und Gemeinden im Erkelenzer Land: Erkelenz (1748/1503/80), Hückelhoven (1832/1589/59), Wassenberg (670/591/15), Wegberg (991/872/24).

