Erkelenzer Land : Corona-Inzidenz sinkt auf 43,0

Erkelenzer Land Gute Nachrichten für den Kreis Heinsberg: Die Inzidenz hat heute, Dienstag, 9. März 2021, den niedrigsten Wert seit dem vergangenen Herbst. Und auch die Zahl der Todesfälle ist bedeutend gesunken.

In den vier Städten des nördlichen Kreises gab es 202 aktuelle Corona-Fälle – 65 in Hückelhoven, 60 in Erkelenz, 43 in Wegberg und 34 in Wassenberg.