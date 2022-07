Corona im Kreis Heinsberg : Inzidenz im Kreis knapp unter 1000?

Nur PCR-Tests zählen in die Statistik. Auch daher ist von einer deutlich höheren Inzidenz auszugehen. Foto: dpa/Sven Hoppe

Kreis Heinsberg Die Kreisverwaltung Heinsberg hat noch immer mit Rückstau in der Datenverarbeitung zu kämpfen. Das verzerrt natürlich den Inzidenzwert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Heinsberg ist in den vergangenen Tagen durchaus schwankend. Vor einer Woche lag sie bei etwa 350, über das Wochenende bei etwa 520, am Dienstag wird sie mit 443,7 angegeben. In der Kreisverwaltung ist man aber davon überzeugt, dass dieser Wert keinesfalls die Realität wiedergebe. Grund dafür ist, wie bereits vor einigen Wochen, ein Meldungsrückstau. „Aufgrund der Vielzahl der Fälle liegen weiterhin mehrere Tausend noch nicht bearbeitete Meldungen vor“, sagt Kreissprecher Michael Heckers. Die tatsächliche Inzidenz dürfte deutlich höher sein. Gesundheitsamtsleiterin Heidrun Schößler verweist darauf, dass der Kreis Heinsberg zumeist ähnliche Werte hatte wie die Nachbarkreise Düren und Euskirchen und geht davon aus, dass die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Heinsberg derzeit bei knapp unter 1000 liegt.