Erkelenzer Land : Corona-Inzidenz bleibt stabil bei 92,3

In den vier Städten des nördlichen Kreises Heinsberg gab es am Donnerstag 341 aktuelle Corona-Fälle – 116 in Erkelenz, 112 in Hückelhoven, 76 in Wegberg und 37 in Wassenberg. Das waren zwölf Fälle mehr als am Vortag, auch weil in Wegberg (sieben) und Hückelhoven (sechs) einige Nachweise hinzukamen.