In Erkelenz, Hückelhoven, Wassenberg und Wegberg : Corona-Infektionszahlen steigen weiter

Auch für Haushaltsangehörige von positiv auf das Coronavirus Getestete gilt die 14-tägige Quarantänepflicht. Foto: dpa-tmn/Oliver Berg

Kreis Heinsberg Das Gesundheitsamt berichtet für Montag, 16. November, von 391 aktuellen Fällen. Das sind 33 mehr als Ende vergangener Woche. Hückelhoven führt die Statistik weiter an.

Die Infektionszahlen steigen weiter. Waren es Ende der vergangenen Woche noch 358 bestätigte Fälle in den vier Städten des nördlichen Kreises Heinsberg, meldete das Gesundheitsamt am Montag 391 aktuelle Fälle, davon 110 in Erkelenz, 165 in Hückelhoven, 44 in Wassenberg und 72 in Wegberg.

Am vergangenen Wochenende verstarben in Erkelenz zwei weitere Menschen an oder mit Covid-19. Damit steigt im Kreis Heinsberg die Zahl der Todesopfer seit dem 25. Februar auf 108. Im gesamten Kreisgebiet gibt es seit Beginn der Corona-Krise 3575 bestätigte Fälle, aktuell (Stand: 16. November, 9 Uhr) gelten 720 Personen als noch nicht genesen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 164,0 pro 100.000 Einwohner, am vergangenen Freitag lag diese bei 160,8.

Die Verteilung auf die einzelnen Städte und Gemeinden stellt sich folgendermaßen dar (Zahl der nachweislich an Covid-19 Erkrankten/Zahl der Genesenen/Zahl der Verstorbenen): Erkelenz (349/230/9), Hückelhoven (614/441/8), Wassenberg (155/107/4), Wegberg (190/117/1).