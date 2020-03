Kostenpflichtiger Inhalt: Viele Spenden im Kreishaus : Kreis Heinsberg freut sich über Solidarität

Landrat Stephan Pusch und Dezernentin Daniela Ritzerfeld brachten diese Mutmacher mit in die Krisenstabsitzung. Unbekannte hatten sie vor der Kreisverwaltung auf dem Parkplatz verteilt. Foto: Kreis Heinsberg

Kreis Heinsberg Der von der Virus-Pandemie in Deutschland am stärksten betroffene Kreis Heinsberg erfährt eine beispiellose Welle des Beistands. Firmen und Vereine spenden Atemmasken und Schutzanzüge. „HS be strong“ zieht weite Kreise.