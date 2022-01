Corona im Erkelenzer Land : Der Schutz von Leben ist nicht verhandelbar

Bund und Länder haben sich am Freitag auf schärfere Corona-Schutzregeln in der Gastronomie geeinigt. Bald gilt dort 2G plus. Foto: dpa/Arne Dedert

Meinung Erkelenzer Land In Nordrhein-Westfalen gelten seit Ende Dezember neue Corona-Regeln. Nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung ist Sport in Innenräumen und Schwimmbädern nur für Geimpfte und Genesene möglich, die zusätzlich getestet sind. Auch Menschen mit einer Booster-Impfung müssen sich an die 2G-plus-Regel halten.

Neues Jahr, neues Glück? Ob diese Binsenweisheit auch auf 2022 zutrifft, lässt sich nicht genau vorhersagen. Derzeit grüßt wohl eher das Murmeltier, und zwar täglich. Es wäre auch vermessen gewesen anzunehmen, dass sich Covid-19 mit dem Jahreswechsel in Wohlgefallen auflösen würde.

Daran hat wohl niemand geglaubt. Von Corona-Leugnern einmal abgesehen, in deren verschrobener Gedankenwelt das Virus gar nicht existiert.

Was dürfen wir von 2022 erwarten? Wird es das dritte pandemische Jahr mit allen Begleiterscheinungen und Nebenwirkungen? Die schärferen Regeln, auf die sich der Bund-Länder-Gipfel am Freitag geeinigt hat, deuten darauf hin, dass wir noch ziemlich weit entfernt sind von dem, was vor Corona als Normalität wahrgenommen wurde.