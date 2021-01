Erkelenzer Land : Corona – Inzidenzwert steigt

Erkelenzer Land Seit dem 25. Februar gibt es 7346 bestätigte Corona-Fälle im Kreis Heinsberg. 221 Menschen sind mit oder an dem Virus gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 141,3.

399 Menschen sind aktuell (Stand: Montag, 18. Januar, 9 Uhr) in den vier Städten des nördlichen Kreises Heinsberg positiv auf das Coronavirus getestet, 150 in Hückelhoven, 130 in Erkelenz, 78 in Wegberg und 41 in Wassenberg. Das geht aus den Zahlen des Gesundheitsamtes hervor.