Erkelenzer Land : Corona – Inzidenz sinkt weiter und liegt nun bei 14,9

Erkelenzer Land Aktuell gelten 395 Personen als noch nicht genesen. Die Zahl der Verstorbenen liegt im Kreis Heinsberg seit Beginn der Corona-Pandemie bei 376.

Im Nordkreis Heinsberg sieht die aktuelle Lage so aus: In den vier Städten Erkelenz, Hückelhoven, Wassenberg und Wegberg gibt es aktuell 187 bestätigte Fälle. Sie teilen sich auf die einzelnen Städte so auf: Erkelenz 42, Hückelhoven 65, Wassenberg 32 und Wegberg 49. Die genauen Zahlen seit dem 25. Februar 2020: In Erkelenz wurden bislang 1827 Fälle bestätigt, 1702 gelten als genesen, 83 Personen sind verstorben, Hückelhoven (1925/1800/60), Wassenberg (714/667/16) und Wegberg (1060/984/27).