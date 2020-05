In Erkelenz, Hückelhoven, Wassenberg und Wegberg : 42 Menschen mit dem Coronavirus infiziert

Laut Statistik des Gesundheitsamtes waren am 5. Mai aktuell 42 Menschen in Erkelenz, Hückelhoven, Wassenberg und Wegberg mit dem Coronavirus infiziert. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Erkelenzer Land Die Zahl der laut Statistik des Gesundheitsamtes aktuell mit dem Coronavirus infizierten Menschen geht in Erkelenz, Hückelhoven, Wassenberg und Wegberg seit Tagen langsam und konstant zurück.

Demnach sind im nördlichen Kreis Heinsberg mit Stand 5. Mai (15 Uhr) zurzeit insgesamt 42 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, vier in Erkelenz, 15 in Hückelhoven, sechs in Wassenberg und 17 in Wegberg.