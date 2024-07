Containerhotels aus Wassenberg Tin Inn geht an die Börse

Der Schritt an die Börse sei eine wichtige Weichenstellung auf dem Weg zur weiteren Skalierung der Hotelgruppe. In der neuen Struktur sehen sich die Initiatoren und Gesellschafter für die nächste Wachstumsphase gut gerüstet. So hat etwa die Benner Holding aus Wiesbaden bereits die Beteiligung an der Gruppe ausgeweitet und ist nun Mehrheitsaktionärin der Tin Inn Holding AG. Bis 2025 plant das Unternehmen nach eigener Aussage die Eröffnung von 15 weiteren Hotels in Deutschland. Im vergangenen Jahr hat das erste Containerhotel Deutschlands in Erkelenz geöffnet, Kostenpflichtiger Inhalt in diesem Jahr kam das Hotel in Hückelhoven dazu. Auch in Montabaur gibt es bereits ein Hotel, eines in Heinsberg ist in Planung. Dieses Hotel soll noch in diesem Jahr eröffnet werden, sagte das Unternehmen vor wenigen Monaten.