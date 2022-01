Chance für Jugendliche im Erkelenzer Land : Ausbildungsplätze per Speed-Dating finden

Ausbildungsplätze per Speed-Dating finden

(RP) Die auch für das Erkelenzer Land zuständige Arbeitsagentur Aachen-Düren lädt für Donnerstag, 10. Februar, bis Mittwoch, 23. Februar zum Azubi-Speed-Dating „Speed Aix“ ein. Die Aktion läuft per Telefon. Jugendliche, die einen Ausbildungsplatz suchen, können auf diesem Weg schnell und direkt Ausbildungsbetriebe aus der Region kennen lernen und sich möglichen Arbeitgebern präsentieren. Mehr als 100 Unternehmen haben sich nach Angaben der Arbeitsagentur für das Azubi-Speed-Dating in Heinsberg, Aachen und Düren angemeldet. Sie bieten Lehrstellen für zahlreiche gewerblich-technische, kaufmännische und Dienstleistungs-Berufe sowie die Absolventinnen und Absolventen aller Schulformen an.