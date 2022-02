Wohneigentum im Kreis Heinsberg : KfW-Förderung für CDU weiter wichtiges Instrument

Kreis Heinsberg Die KfW-Förderung ist nach Ansicht der CDU nach wie vor ein wichtiges Instrument, um jungen Familien den Traum vom Eigenheim zu ermöglichen. 2021 entfielen 213 Millionen Euro an Fördergeldern auf den Kreis Heinsberg.

Laut einer Übersicht der KfW beträgt die Fördersumme für Privatpersonen im Kreis Heinsberg 151,3 Millionen Euro, was vor allem auf die starke Nachfrage nach energieeffizienter Wohnraumförderung zurückzuführen ist. Von 7,5 Millionen Euro haben 347 Familien im Kreis in Form des Baukindergeldes profitiert. „Die eigenen vier Wände sind in Zeiten von Raumknappheit und steigenden Mieten für Familien ein wichtiges Element der eigenen sozialen Absicherung und ein sicherer Rückzugsort. Zugleich ist das Eigenheim auch ein wichtiger Bestandteil der privaten Altersvorsorge“, sagt Wilfried Oellers, der sich für den Aufbau eines Alternativprogrammes im Bereich energieeffizientes Bauen einsetzen will.