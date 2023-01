Politisches Frühstück in Gangelt Wolfgang Bosbach holt zum Rundumschlag aus

Auch das Planungswesen in Deutschland passt ihm wegen der Langwierigkeit nicht. Es gehe insbesondere im Energiebereich viel schneller, wie die Niederlande oder die Schweiz zeigten, wo Geothermie binnen eines Jahres geplant und gebaut sei, während hierzulande bei einer Klage dagegen Jahre verstreichen würden. Bosbach sprach auch wirtschaftliche und soziale Problemfelder an. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen stünden mit dem Rücken zur Wand: „Arbeit an und mit Maschinen wird besser bezahlt als Arbeit an und mit Menschen.“ Noch sei Deutschland das führende Land im Maschinenbau, in der Chemie- oder der Autoindustrie. Doch um sich zu behaupten, müsse der Übergang gelingen von der Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft.