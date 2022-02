Jecke im Erkelenzer Land : Caritasverband plant „Karnevalslauf Reloaded“

Erkelenzer Land Weil auch die Karnevalssession 2021/22 so gut wie vollständig auszufallen droht, sind die Jecken auch im Erkelenzer Land auf der Suche nach Alternativen.

(RP) Zumindest halbwegs in Karnevalsstimmung kommen oder wenigstens das Lieblingskostüm einmal anzuziehen, danach sehnen sich aktuell viele Menschen. Der Caritasverband der Region Heinsberg plant nun mit einer nachahmenswerten Aktion den „Karnevalslauf Reloaded“ und ermuntert möglichst viele Mitarbeiter, daran teilzunehmen.

„Auch in diesem Jahr können wir die fünfte Jahreszeit nicht so ausgelassen feiern wie gewohnt“, heißt es in einem Facebook-Post der Caritas. „Aber wie schon im letzten Jahr werden wir uns von der anhaltenden Situation nicht unterkriegen lassen.“ Schon im vergangenen Jahr waren auf diese Weise viele Jecken durch die Straßen, Wälder, Städte und Dörfer der Region gelaufen oder spaziert, dabei waren viele komische Bilder entstanden. Denn wem noch das eigentliche Karnevalskostüm fehle, der dürfe sich „gerne sein Kostüm überwerfen, seine Familie oder Freunde motivieren und loslegen“. Im vergangenen Jahr waren auf diese Weise schöne Bilder alleine, zu zweit, mit der ganzen Familie und sogar mit passend verkleideten Hunden entstanden.