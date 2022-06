Ehrenamtler im Kreis Heinsberg gesucht : Caritas modernisiert das Modell der Familienpaten

Kreis Heinsberg Familienpaten sollen Lücken im sozialen Netzwerk schließen und Familien im Alltag unterstützen. Jetzt hat der Caritas-Kreisverband das Konzept überarbeitet.

Der Caritasverband für die Region Heinsberg hat das Modell der Familienpatenschaften überarbeitet und neuen Erfordernissen im Zuge der Corona-Pandemie angepasst. Geschulte Paten unterstützen junge Familien in deren Alltag ehrenamtlich – zum Beispiel bei Fahrten zum Kinderarzt, bei Behördengängen, aber auch bei der Organisation des Haushaltes in den eigenen vier Wänden. Ziel des niedrigschwelligen Angebots ist es, Belastungssituationen abzufedern und einer Überforderung junger Eltern vorzubeugen. Ab sofort gilt das Angebot für Familien oder Alleinerziehende mit Kindern im Alter von null bis zwölf Jahren statt – wie bisher – von null bis drei Jahren.

Waren früher oftmals die Großeltern zur Stelle, um Mütter und Väter durch kleine Auszeiten zu entlasten, entfällt diese Hilfe aufgrund von Familienstrukturen heute vielfach. Diese Lücke im sozialen Netzwerk sollen Familienpaten füllen. Das Angebot der Caritas gibt es bereits seit 2006, nun war es Zeit für eine Modernisierung. Diese geschah ab Anfang des Jahres in einer Arbeitsgruppe mit allen Jugendämtern des Kreises Heinsberg, um das Modell zukunftsfähig zu machen. „Aufgrund von Corona haben wir festgestellt, dass Kinder eine gewisse soziale Isolation erlebt haben“, sagt Stella Ottenburger von der Caritas, die in der Arbeitsgruppe mitgewirkt hat. Die Folge: „Das Bedürfnis nach sozialen Kontakten ist viel größer geworden.“ Neuerdings richtet sich das Angebot deshalb auch an Familien, die an ihre psychische Belastungsgrenze gekommen sind, durch die Pflege von Angehörigen besondere Unterstützung benötigen oder Trennungskrisen zu bewältigen haben. Intensiviert werden soll die Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und Familienzentren.