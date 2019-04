Kreis Heinsberg : „Schieflage auf Ausbildungsmarkt“

Kreis Heinsberg Im Kreis Heinsberg fehlten im vergangenen Ausbildungsjahr 546 Ausbildungsstellen. Darauf weist der Caritasverband für das Bistum Aachen hin.

„Während in Deutschland immer mehr Arbeitgeber über einen Azubi-Mangel klagen, gibt es in NRW mehr Bewerber als Ausbildungsplätze. Das zeigt sich auch im Kreis Heinsberg“, sagt Roman Schlag, beim Caritasverband für das Bistum Aachen zuständig für Arbeitsmarktfragen. Der Caritasverband beruft sich auf den Arbeitslosenreport der Freien Wohlfahrtspflege NRW.

Laut Arbeitslosenreport gab es im September 2018 im Kreis Heinsberg 933 Jugendliche unter 25 Jahren im sogenannten Langzeitleistungsbezug von Grundsicherung. Annähernd 30 Prozent (279) dieser jungen Menschen sind auf der Suche nach einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung und besitzen gleichzeitig keine abgeschlossene Berufsausbildung. Landesweit ist ihre Zahl in den vergangenen drei Jahren um rund zwei Prozentpunkte gestiegen. Gleichzeitig wurden ausbildungsvorbereitende und -begleitende Maßnahmen abgebaut. „Jugendliche müssen jede nötige Unterstützung erhalten, um sich beruflich qualifizieren zu können. Daher fordern wir eine Ausweitung ausbildungsvorbereitender und -begleitender Maßnahmen. Sie müssen sich in erster Linie an den Bedürfnissen und Fähigkeiten der Jugendlichen orientieren und wo nötig Förderketten bilden, die den jungen Menschen den Weg in das Berufsleben ebnen“, so Roman Schlag. Eine Ausweitung der Angebote wäre aus Sicht der Caritas im Bistum Aachen ein wichtiger Schritt, um das im ‚Ausbildungskosens NRW‘ formulierte Ziel der Stärkung von Aus- und Weiterbildung zu erreichen.