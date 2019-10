Caritas im Kreis Heinsberg : Neue Leiterin für die Erziehungsberatungsstellen

Heinsberg Die Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche in Erkelenz und Geilenkirchen des Caritasverbandes für die Region Heinsberg stehen unter der neuen Leitung von Sylke Kreyes. Sie ist sich dieser Herausforderung bewusst, kann aber aus einem reichen Erfahrungsschatz schöpfen.

Bereits seit 24 Jahren ist Sylke Kreyes in der Erziehungsberatung im Kreis Heinsberg und damit in Beratungsstellen tätig. „Ich bin über 20 Jahre im Kreisgebiet unterwegs, kenne die Strukturen, Einrichtungen, Kollegen und Menschen. So habe ich einen guten Überblick“, sagt sie. Zudem gehöre sie zu einem multiprofessionellen 14-köpfigen Team an beiden Standorten.

Dieses Team besteht aus Psychologen, Sozialarbeitern, Sozialpädagogen und Heilpädagogen, die über unterschiedliche Zusatzqualifikationen verfügen. „Dies macht unsere Qualität aus“, so Kreyes. Sie stellt fest, dass im letzten Jahr eine deutliche Zunahme an Beratungen und Anmeldezahlen (753 Beratungsfälle) zu verzeichnen war. Dies führe sie auf die gute Vernetzung und Kooperation mit anderen Einrichtungen sowie auf das niederschwellige Angebot der offenen Sprechstunden in den Familienzentren im Kreis, elf in Erkelenz, zwölf in Geilenkirchen, am Carolus-Magnus-Gymnasium Übach-Palenberg, am Cusanus-Gymnasium Erkelenz und am Gymnasium Hückelhoven zurück. „Wir gehen raus, um die Menschen zu erreichen, wo sie sind. Die Hemmschwelle uns anzusprechen ist mit den offenen Sprechstunden geringer“, sagt Sylke Kreyes. Gerade Kinder und Jugendliche würden so in den Schulen erreicht. Eine weitere Möglichkeit für sie sei die bundesweite Online-Beratung. Dennoch würden sich vorwiegend Eltern bzw. Sorgeberechtigten an die Beratungsstellen wenden, stellt sie fest. Ein Teil komme noch über die Jugendämter, Schulen und Ärzte. Um noch mehr Jugendliche zu erreichen, sei eine Idee, einen speziellen Flyer für sie zu entwickeln.