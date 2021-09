Busfahren im Kreis Heinsberg : Westverkehr möchte barrierefrei werden

Erkelenzer Land Das Unternehmen prüft, ob der Haltewunschtaster mit Braille-Schrift ergänzt werden kann. Zudem werden derzeit weitere Haltestellen behindertengerecht ausgebaut.

Sie stoßen jeden Tag an ihre Grenzen. Menschen mit Behinderung, die so wie alle anderen auch am öffentlichen Leben teilnehmen möchten, treffen in ihrem Alltag schnell auf Widerstände. Diese gilt es abzubauen – überall.