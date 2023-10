Gefährliche Chemikalien im Grundwasser Bundeswehr beginnt im Kreis Heinsberg mit Dekontamination

Nachdem in diesem Jahr herausgekommen ist, dass Teile des Grundwassers im Kreis Heinsberg mit sogenannten Pfas-Chemikalien belastet sind, hat die Bundeswehr nun Maßnahmen zur Dekontamination eingeleitet. Die Chemikalien waren in der Vergangenheit sowohl auf der Nato-Airbase in Geilenkirchen als auch auf dem ehemaligen Militärflughafen in Wildenrath ins Grundwasser gelangt. Die Stoffe waren damals Teil von Feuerlöschschäumen, die auf den Flughäfen zum Einsatz kamen – mittlerweile steht fest, dass sie stark gesundheitsgefährdend und möglicherweise krebserregend sind.