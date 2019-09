Im Kreis Heinsberg : Warnung vor gefälschten E-Mail-Bewerbungen

Kreis Heinsberg Die Arbeitsagentur in Aachen weist auf gefährliche und gefälschte E-Mails hin. Diese geben vor, eine Bewerbung auf ein Stellenangebot einzusenden. Der Anhang enthält die Schadsoftware „Ordinypt“.

Unternehmen in der Region droht aktuell Schaden durch den Erpressungs-Trojaner ,Ordinypt’, der durch E-Mails verbreitet wird. Die Schadsoftware ist in den Datei-Anhängen von E-Mails versteckt, die als Bewerbung auf ein bei der Agentur für Arbeit gemeldetes Jobangebot getarnt sind. In einer Mitteilung warnt die Arbeitsagentur: „Die Mails wirken vertrauenswürdig und werden von unterschiedlichen, unauffälligen Mail-Adressen versandt. Inhalt und Sprache der E-Mails wirken unverdächtig, im Betreff der E-Mail steht in der aktuellen Version „Bewerbung via Arbeitsagentur – Eva Richter“.