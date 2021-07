Die Sekunde der Zündung aus einer Entfernung von rund 400 Metern. An 153 Stellen am Bagger und an der Beladeanlage hatten die Sprengtechniker Ladungen unter anderem des Stoffs „Linear Cutter“ angebracht. Ein gewaltiger Knall schallte durch den Tagebau Garzweiler. Foto: Kandzorra, Christian