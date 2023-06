Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Wegberger überweist Geld an Betrüger

EC-Karte entwendet Am Montagnachmittag, 12. Juni, hat eine Frau gegen 13.30 Uhr in der Parkhofstraße in Hückelhoven, auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters, einen Heinsberger gefragt ob er ihr eine Zwei-Euro-Münze wechseln könnte. Dabei fasste sie an die Geldbörse des 64-Jährigen und bat um eine kleinere Stückelung. Kurz danach fiel ihm der Verlust seiner EC-Karte auf. Die Täterin war etwa 1,70 Meter groß, trug ein braunes Oberteil und hatte dunkle schulterlange Haare. Hinweise nimmt die Polizei unter 02452 9200 entgegen.