Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Elektrorollstuhlfahrer verletzt sich schwer

Nachdem Unbekannte vermutlich in der Nacht von Donnerstag, 18. Mai, auf Freitag, auf der Buscherbahn in Hückelhoven-Ratheim einen Gullydeckel ausgehoben haben, ist am frühen Freitagmorgen, 19. Mai, gegen 5.35 Uhr, ein Mann mit seinem Wagen darüber gefahren. Er fuhr über die Buscherbahn in Fahrtrichtung Jacobastraße. Kurz vor der Ampel im Bereich Buscherbahn/Jacobastraße geriet er mit der Bereifung in den offenen Kanalschacht und beschädigte sein Fahrzeug. Zeugen, die möglicherweise sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall in Ratheim geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei – zuständig ist das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg – zu melden unter der Telefonnummer 02452 9200.