Blaulichtticker im Erkelenzer Land : Zigaretten aus Getränkemarkt in Wassenberg gestohlen

Erkelenzer Land Nach verschiedenen Delikten sucht die Heinsberger Kreispolizei wieder Zeugen. Es geht um einen Einbruch in einen Wassenberger Getränkemarkt und um den Diebstahl eines Kupferkreuzes in Erkelenz.

Einbruch in Getränkemarkt Gegen 3.25 Uhr drangen Einbrecher Sonntag, 15. Mai, in einen Getränkemarkt an der Erkelenzer Straße in Wassenberg ein. Nachdem sie eine Glastür eingeschlagen hatten, betraten sie den Markt und stahlen im Kassenbereich Zigaretten. Einem Mitarbeiter des Wachdienstes fiel auf der Fahrt zum Getränkemarkt ein Fahrradfahrer auf, der drei große Taschen mit sich führte und mit der Tat möglicherweise in Verbindung stand. Er wird als 1,80 Meter groß, hellhäutig und kräftig beschrieben. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, Telefon 02452 9200. Es ist auch möglich, einen Hinweis online über über den direkten Link www.polizei.nrw zu geben.

Kupferkreuz von Terrasse gestohlen Am Sonntagmorgen, 15. Mai wurde ein bislang unbekannter Mann von Anwohnern dabei beobachtet, wie er gegen 7 Uhr auf die Terrasse eines Mehrfamilienhauses am Schneller in Erkelenz trat und dort ein Kupferkreuz stahl. Der Täter ist nach Angaben der Polizei 20 bis 25 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß und mit Shorts, einer Jacke sowie einer blauen Basecap bekleidet. Weitere Zeugen, die zum in Rede stehenden Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht haben, welche mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat in Erkelenz zu melden, Telefon 02452 9200 oder online unter www.polizei.nrw.