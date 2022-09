Blaulichtticker im Erkelenzer Land : Mann nach Unfall in Wildenrath verstorben

Erkelenzer Land Der 64-Jährige war am Dienstag wohl unverschuldet mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Bei Gerderath sind derweil Jugendliche von zwei Hundehaltern attackiert worden.

Mann stirbt nach Unfall Bereits gestern hatte unsere Redaktion über einen Unfall auf der K29 in der Nähe des Golfclubs Wildenrath berichtet. Wie die Polizei nun mitteilte, ist einer der insgesamt vier Beteiligten, ein 64 Jahre alter Mann, am Dienstagnachmittag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Aus bislang unklarer Ursache war ein mit drei Frauen besetztes Auto einer 85 Jahre alten Erkelenzerin in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und mit dem Auto des 64-Jährigen Erkelenzers zusammengestoßen.

Jugendliche von Hundehaltern attackiert Zwei Männer sollen am Dienstagabend auf einem Feldweg zwei jugendliche Brüder attackiert haben. Auf dem Weg, der von der Straße Schindskaul in Gerderath in Richtung Wildenrath führt, seien ein Elf- und ein 16-Jähriger gegen 20.30 Uhr mit ihren Fahrrädern dort unterwegs gewesen, als sie mit den Männern, die drei Hunde ausführten, in Streit gerieten. Daraufhin soll einer der Männer den 16-Jährigen vom Rad gestoßen und dieses ins Feld geworfen haben. Zudem soll es zu Beleidigungen der beiden Jungen gekommen sein. Danach entfernten sich die Männer in Richtung Fronderath. Einer der Männer war demnach etwa 45 bis 55 Jahre alt, 1,85 Meter groß, hatte graumelierte Haare und war leicht untersetzt. Zur Tatzeit war er mit einer blauen Weste und einer Jeanshose bekleidet. Die Männer führten zwei kleine schwarze sowie einen kleinen weißen Hund mit sich. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 02452 9200 zu melden. Hinweise können auch im Internet unter polizei.nrw gegeben werden.