Blaulichtticker aus dem Kreis Heinsberg Schwerverletzter nach illegalem Autorennen in Geilenkirchen

Am Sonntagabend, 21. Mai, hat sich in Geilenkirchen gegen 22.45 Uhr, nach einem illegalen Autorennen ein Unfall mit einem Schwerverletzten ereignet. Ein schwarzer VW Golf mit GK-Kennzeichen und ein silberner BMW mit HS-Kennzeichen befanden sich beim Eintreffen der Beamten im Böschungsbereich auf der Straße An der Friedensburg in Fahrtrichtung Frelenberg. Zeugen hatten kurz vorher laute Motorengeräusche und quietschende Reifen gehört, die darauf hindeuteten, dass es sich um ein illegales Autorennen gehandelt haben könnte. Die Fahrzeuge waren aus Richtung Konrad-Adenauer-Straße kommend in Richtung Frelenberg unterwegs. Die Insassen, vier junge Männer im Alter von 17 bis 20 Jahren aus Geilenkirchen und Eschweiler, wurden vor Ort durch die Rettungskräfte versorgt. Einer erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen oder mögliche Geschädigte, die kurz vor dem Unfall etwas beobachtet oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, die mit dem Unfallhergang in Zusammenhang stehen könnten, Telefon 02452 9200.