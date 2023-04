Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Bundespolizei fasst Marihuana-Schmuggler

Am Montagnachmittag, 17. April, hat die Bundespolizei in der Nähe von Übach-Palenberg bei einem Fahrradfahrer über ein halbes Kilogramm Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt. Der 37-jährige Deutsche war an der deutsch-niederländischen Grenze entlang eines Waldweges den Beamten aufgefallen. Sie stellten einen starken Marihuanageruch bei dem Mann fest. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten in einem Plastikbeutel, den sich der Mann mit einem Gürtel um den Bauch gebunden hatte, das Versteck. Sie beschlagnahmten das Betäubungsmittel und nahmen den Mann fest. Auf dem Weg zur Wache in Eschweiler beleidigte der Mann, der eine Anzeige erhielt, die Beamten. Informiert wurde auch die Zollfahndung, die den Beschuldigten und die Betäubungsmittel übernahm. Da der Mann polizeibekannt war, wurde er dem Haftrichter vorgeführt, der eine Untersuchungshaft verhängte.