Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Schwer verletzter Fahrradfahrer nach Sturz in Wegberg

Am Donnerstag, 18. Mai, ist die Feuerwehr gegen 23.30 Uhr zu einem Brand an der Immanuel-Kant-Straße in Wegberg gerufen worden. In einem Mehrfamilienhaus war ein Keller in Brand geraten. Ein 50 Jahre alter Anwohner erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.