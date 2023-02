Blaulichtticker im Erkelenzer Land Unbekannte Töten Möwen am See

Unbekannte töten Möwen Zu einem mysteriösen Fall ist die Polizei am Dienstagmittag am Lago Laprello in Heinsberg gerufen worden: Ein Anwohner hatte berichtet, dass er dort am Ufer des Baggersees mehrere tote Möwen entdeckt habe. Die Polizei bestätigte das vor Ort: Neun tote Möwen fanden die Beamten auf mehreren Stegen und entlang des Ufers. Eines natürlichen Todes sind die Vögel wohl nicht gestorben: Nach ersten Ermittlungsergebnissen geht die Polizei davon aus, dass die Möwen von Menschen gezielt getötet worden sind. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet jetzt um Hinweise aus der Bevölkerung. Sie fragt daher: „Wer hat im Bereich des Seeufers verdächtige Beobachtungen gemacht?“ Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 9200. Hinweise können auch auf der Webseite der Polizei Heinsberg oder im Hinweisportal unter polizei.nrw gegeben werden.